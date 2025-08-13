Crianças de 7 e 11 anos saem de casa na madrugada para conhecer "YouTuber" e são resgatadas pela PRE na BR-369

Corbélia - Durante deslocamento na pela BR-369 nesta madrugada por volta 02h20 equipe da Polícia Rodoviária Estadual visualizou duas crianças que caminhavam sozinhas sobre a pista de rolamento da BR-369, entre Corbélia e Ubiratã.
De imediato a equipe fez a retirada dos menores que estavam em situação de risco.
Ao questionar os mesmos, um com idade de 7 anos ou com 11 anos, informaram que estavam cansados e com muito frio, que a princípio estariam vindo da cidade de Londrina. Diante da situação controvérsia os mesmos foram imediatamente acolhidos pela equipe policial e encaminhados ao PRv Assis Chateaubriand, onde foram alimentados e agasalhados.
A Aventura Infantil na BR-369
Durante a nova indagação os mesmos afirmaram que na verdade são moradores do distrito de Rio Verde município de Corbélia e tinham saído de casa sem o conhecimento dos pais e estariam com destino a cidade de Londrina para conhecer um “YouTuber” ao qual acompanham em rede social.
Diante da gravidade do fato foi solicitado a presença do conselho tutelar para acompanhar o caso e posteriormente a localização entrega dos menores aos responsáveis legais.
Resgate e Reintegração Familiar
Mais tarde, os pais foram identificados no distrito de Ouro Verde, cidade de Corbélia PR.
Fonte: PRE