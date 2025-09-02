Home Policial

"CPF de Aluguel": Operação mira criminosos envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Foto: Divulgação/Polícia Federal
Cascavel - A Polícia Federal deflagrou, na data de hoje (2), a Operação CPF de Aluguel, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR).

A investigação teve início em 23/01/2025, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Cascavel/PR, ocasião em que foram apreendidos 173,3 kg de cocaína, acondicionados em 159 tabletes ocultos sob sucata metálica e acompanhados de nota fiscal aparentemente utilizada como disfarce.

As diligências conduzidas no inquérito indicaram que o motorista preso em flagrante integrava uma associação criminosa estruturada para o transporte de drogas. Verificou-se também que o veículo utilizado no crime havia sido adquirido por um terceiro, identificado como financiador e líder do grupo, responsável por movimentações financeiras em seu nome e por meio de intermediários ligados à organização.

Nesta fase da operação estão sendo cumpridos 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais cautelares, consistentes no sequestro de imóveis, bloqueio de ativos financeiros e investimentos bancários, bem como indisponibilidade de bens móveis, até o montante de R$ 5 milhões por investigado. Os mandados foram cumpridos em Navegantes/SC.

OPERAÇÃO

O nome da operação faz referência ao modus operandi da organização criminosa, que utilizava nomes e documentos de terceiros (“laranjas”) para registrar veículos, movimentar valores e conferir aparência de legalidade às atividades ilícitas. Além de responderem por lavagem de dinheiro, essas pessoas poderão ser responsabilizadas também por participação em organização criminosa.

A Polícia Federal ressalta que o fornecimento ou empréstimo de dados pessoais, como o CPF, constitui conduta grave e pode configurar crime, sujeitando o responsável à responsabilização penal e patrimonial.

Fonte: PF

