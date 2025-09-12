Home Policial

Corpos podem estar dentro do carro desenterrado pela Polícia Ambiental em Icaraíma

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Paraná - É grande a probabilidade de que corpos tenham sido encontrados no interior do veículo localizado e desenterrado por Policiais Ambientais de Umuarama na tarde de hoje (12). O Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama não confirmou o deslocamento de uma equipe, mas a informação levantada pela equipe do Portal Tribuna Hoje News verificou que o ‘rabecão’ do Instituto saiu em direção ao município de Icaraíma tão logo houve a localização do carro.

Peritos do Instituto de Criminalística também se deslocaram, além de equipes de investigação criminal da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama.

Oficialmente, quando o IML desloca uma equipe acompanhando os peritos, existe a localização de cadáver. Um detalhe que por enquanto ainda não foi esclarecido e se haviam corpos no interior do carro encontrado, ou se estaria, ou estariam, fora do veículo nas proximidades do local de onde ele foi desenterrado.

O desaparecimento de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza completou um mês e sete dias nesta sexta-feira, 12.

Fonte: Tribuna Hoje News

