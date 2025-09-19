Corpos de homens desaparecidos em Icaraíma são encontrados

Paraná - A força-tarefa que investiga o desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no noroeste do Paraná, confirmou na madrugada desta sexta-feira (19) a localização dos corpos de Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi, Robishley Hirnani de Oliveira e Alencar Gonçalves de Souza. Eles estavam desaparecidos desde 5 de agosto, após saírem para cobrar uma dívida.

Foto: Divulgação

Os corpos foram encontrados em uma área de mata fechada, próxima de onde a Fiat Toro branca utilizada pelas vítimas havia sido localizada soterrada no último dia 12. O resgate contou com a participação de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Força Nacional e Instituto Médico-Legal (IML).

De acordo com fontes da investigação, os corpos estavam em avançado estado de decomposição. O local será periciado e os restos mortais foram encaminhados ao IML para exames de identificação oficial.

As evidências reforçam a principal linha de investigação: os quatro teriam sido executados brutalmente e sem chance de defesa. “Aparentemente, as vítimas foram alvejadas ainda dentro do veículo. Essa sempre foi uma das principais hipóteses”, afirmou um dos investigadores envolvidos no caso.

Desaparecimento em Icaraíma

Entenda o caso

As vítimas — os cobradores Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishley Hirnani de Oliveira, além do produtor rural Alencar Gonçalves de Souza — desapareceram em 5 de agosto, após se dirigirem a uma propriedade rural para cobrar uma dívida da família Buscariollo. Alencar, morador de Icaraíma, teria contratado os três paulistas para acompanhá-lo na negociação.