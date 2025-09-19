Corpos de homens desaparecidos em Icaraíma são encontrados

Paraná - A força-tarefa que investiga o desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no noroeste do Paraná, confirmou na madrugada desta sexta-feira (19) a localização dos corpos de Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi, Robishley Hirnani de Oliveira e Alencar Gonçalves de Souza. Eles estavam desaparecidos desde 5 de agosto, após saírem para cobrar uma dívida.
Os corpos foram encontrados em uma área de mata fechada, próxima de onde a Fiat Toro branca utilizada pelas vítimas havia sido localizada soterrada no último dia 12. O resgate contou com a participação de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Força Nacional e Instituto Médico-Legal (IML).
De acordo com fontes da investigação, os corpos estavam em avançado estado de decomposição. O local será periciado e os restos mortais foram encaminhados ao IML para exames de identificação oficial.
As evidências reforçam a principal linha de investigação: os quatro teriam sido executados brutalmente e sem chance de defesa. “Aparentemente, as vítimas foram alvejadas ainda dentro do veículo. Essa sempre foi uma das principais hipóteses”, afirmou um dos investigadores envolvidos no caso.
Desaparecimento em Icaraíma
Entenda o caso
As vítimas — os cobradores Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishley Hirnani de Oliveira, além do produtor rural Alencar Gonçalves de Souza — desapareceram em 5 de agosto, após se dirigirem a uma propriedade rural para cobrar uma dívida da família Buscariollo. Alencar, morador de Icaraíma, teria contratado os três paulistas para acompanhá-lo na negociação.
Após a última localização, os celulares ficaram fora de área e não houve mais contato com familiares. Desde então, a investigação passou a tratar o caso como desaparecimento forçado, com indícios de envolvimento do crime organizado.
Suspeitos foragidos
Antonio Buscariollo e seu filho, Paulo Ricardo Buscariollo, são apontados como os principais suspeitos e seguem foragidos. Outro membro da família, Carlos Henrique Buscariollo, foi alvo de mandado de busca e apreensão em Santa Bárbara d’Oeste (SP).
Conexão com o crime organizado
Durante as buscas, a polícia descobriu diversos bunkers subterrâneos usados para esconder contrabando e drogas vindas do Paraguai. A estrutura reforça a suspeita de que o caso esteja ligado a organizações criminosas que atuam na fronteira, movimentando bilhões em atividades ilegais.
Investigação avança
A localização dos corpos é considerada um avanço crucial em uma das investigações mais complexas e violentas do Paraná nos últimos anos. A Polícia Civil deve convocar uma coletiva ainda nesta sexta para apresentar detalhes sobre o caso e os próximos passos.
Fonte: OBemdito