Cascavel - No início da tarde desta sexta-feira (7), no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cascavel, uma equipe da PRF apreendeu uma grande quantidade de produtos ilegais durante a fiscalização de um ônibus de turismo que fazia a linha Foz do Iguaçu – Guarapuava.

O veículo transportava 18 passageiros e, durante a inspeção, os policiais perceberam um compartimento oculto no interior do ônibus. Ao abrirem o espaço, encontraram diversos produtos eletrônicos, cigarros eletrônicos (vapes) e medicamentos para emagrecimento, todos de origem estrangeira e sem comprovação fiscal.

A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal de Cascavel, onde será realizada a contabilização da carga e adotadas as medidas administrativas cabíveis.