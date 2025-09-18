Condenado por estupro de vulnerável no Pará é preso em Cascavel

Cascavel - Na tarde de hoje, investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) de Cascavel cumpriram um mandado de prisão definitiva contra um homem de 67 anos, condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, no Pará em junho de 2025. O homem foi localizado na Avenida Papagaios, no bairro Floresta, em Cascavel (PR).