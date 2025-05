Condenado por estupro de vulnerável é preso ao sair de casa em Cascavel

Cascavel e Paraná - Durante a manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Militar do Paraná realizou o cumprimento de dois mandados de prisão no bairro Esmeralda, em Cascavel, no âmbito da Operação Caminhos Seguros, que tem como foco combater crimes sexuais cometidos contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

As diligências aconteceram por volta das 10h15 na Rua Campo Grande, onde os policiais conseguiram localizar o homem de 71 anos, condenado a mais de 25 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com as informações repassadas pela PM, o suspeito foi visto abrindo o portão de sua residência, momento em que foi reconhecido e abordado pela equipe policial.

Após a confirmação da identidade do indivíduo, os agentes deram voz de prisão com base nos dois mandados expedidos pela Justiça. Em seguida, o homem foi conduzido à carceragem pública, onde permanece à disposição do Judiciário.