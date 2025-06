Combate ao tráfico: 140 kg de maconha são apreendidos na fronteira com o Paraguai

Foz do Iguaçu - No começo da tarde desta sexta-feira (20), servidores da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, em conjunto com a Polícia Federal e Força Nacional, abordaram um veículo para fiscalização de rotina na Aduana da Ponte Internacional da Amizade. Durante a averiguaçao, foi identificada a presença de um fundo falso com uma grande quantidade de substância análoga à maconha.

O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu precisou ser acionado para abrir a lataria do carro e, assim, permitir o acesso completo ao fundo falso. Foram contabilizados 182 tabletes do ilícito, com uma pesagem aproximada de 140 quilos.