Paraná e São Miguel do Iguaçu - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 46,5 quilos de cocaína na manhã de domingo (8), durante fiscalização na BR-277, no quilômetro 700, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. A droga estava escondida no tanque de combustível de uma caminhonete.

A abordagem ocorreu por volta das 10h, durante deslocamento operacional. O condutor, um homem de 25 anos, apresentou informações contraditórias sobre a viagem, o que motivou o aprofundamento da fiscalização.

Detalhes da Apreensão

Durante a vistoria, os policiais encontraram 46 tabletes de cocaína ocultos no tanque do veículo. O motorista foi preso em flagrante e a droga, apreendida.