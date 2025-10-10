Churrasco cancelado! Mulher é detida ao ser flagrada furtando peças de picanha em supermercado no Floresta

Cascavel - Na tarde desta sexta-feira (10) uma mulher de 29 anos foi detida pela Guarda Municipal no Bairro Floresta, em Cascavel.
Segundo informações, ela foi flagrada pela segurança de um supermercado ao tentar furtar nove peças de picanha. O prejuízo que a criminosa deixaria ao local é de quase mil reais.
Os guardas foram chamados ao estabelecimento, detiveram a suspeita e encaminharam a ocorrência à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.
Ainda conforme a GM, a mulher é reincidente neste tipo de delito.