Choque intercepta criminosos após assalto e apreende armas em Cascavel

Cascavel - Na noite de sábado (27), por volta das 22h20, uma ocorrência de roubo qualificado mobilizou a equipe do Choque em Cascavel. O alvo inicial foi uma loja de conveniência no Bairro Consolata, de onde partiu a investigação que levou os policiais até a Avenida Carlos Gomes, um dos principais corredores da cidade.

Com informações sobre o veículo utilizado no crime, os agentes localizaram e interceptaram o automóvel. A abordagem resultou na prisão de três homens e duas mulheres, além da apreensão de um arsenal improvisado composto por um revólver calibre 38 carregado com seis munições, um facão e uma faca.