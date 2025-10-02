Home Policial

Chacina em Icaraíma: Esposa de suspeito é ouvida pela Polícia Civil em Umuarama

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama, os três homens apresentavam sinais de traumatismo cranioencefálico - Foto: Divulgação
Paraná - A esposa de Paulo Ricardo Buscariollo, de 22 anos, gestante de 8 meses, foi ouvida pela Polícia Civil na data de ontem, quarta-feira (1º) após passar mal e ser atendida no Hospital Norospar, em Umuarama. Ela deu entrada no setor de maternidade na parte da manhã e recebeu alta às 17h30.

Delegado esclarece situação da mulher

Segundo o delegado Gabriel Menezes, chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, a mulher foi ouvida como declarante e não como investigada“Ela é declarante. Não é investigada. No momento, não há indícios de que ela tenha envolvimento com os homicídios”. O delegado reforçou que o conteúdo de depoimentos não é divulgado.

Estado de saúde

Fontes do OBemdito indicam que a gestante passou mal devido ao nervosismo decorrente da situação envolvendo a família. Ela estava acompanhada da mãe durante o atendimento, que foi realizado de forma discreta. A Norospar não repassou detalhes sobre o quadro clínico da paciente, mas informações indicam que ela está em fase final de gestação.

Contexto do caso

Paulo Ricardo Buscariollo, e seu pai, Antônio Buscariollo, de 62 anos, são os principais suspeitos do assassinato de quatro homens em Icaraíma e estão foragidos desde que a Justiça expediu mandados de prisão preventiva em 8 de agosto.

Foram mortos os paulistas Diego Henrique Afonso, de 39 anos, Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos, Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos e o morador de Icaraíma Alencar Gonçalves de Souza, de 36 anos. Ele teria contratado os paulistas para cobrar uma dívida da família Buscariollo.

Fonte: OBemdito

