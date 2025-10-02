Chacina em Icaraíma: Esposa de suspeito é ouvida pela Polícia Civil em Umuarama

Paraná - A esposa de Paulo Ricardo Buscariollo, de 22 anos, gestante de 8 meses, foi ouvida pela Polícia Civil na data de ontem, quarta-feira (1º) após passar mal e ser atendida no Hospital Norospar, em Umuarama. Ela deu entrada no setor de maternidade na parte da manhã e recebeu alta às 17h30.

Delegado esclarece situação da mulher

Segundo o delegado Gabriel Menezes, chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, a mulher foi ouvida como declarante e não como investigada: “Ela é declarante. Não é investigada. No momento, não há indícios de que ela tenha envolvimento com os homicídios”. O delegado reforçou que o conteúdo de depoimentos não é divulgado.

Estado de saúde

Fontes do OBemdito indicam que a gestante passou mal devido ao nervosismo decorrente da situação envolvendo a família. Ela estava acompanhada da mãe durante o atendimento, que foi realizado de forma discreta. A Norospar não repassou detalhes sobre o quadro clínico da paciente, mas informações indicam que ela está em fase final de gestação.