Casos de furtos e arrombamentos disparam nas lojas da Havan após retirada dos “amostradinhos”

Brasil - A Havan registrou um aumento expressivo nos casos de furtos, arrombamentos e depredações em suas lojas nos últimos meses. Só em setembro foram 64 ocorrências, o que representa quase 50% de todos os delitos de 2025. No acumulado do ano, já são 131 registros.

Segundo o empresário Luciano Hang, o crescimento dos casos ocorreu principalmente após a empresa ser obrigada a retirar do ar os chamados “amostradinhos”, vídeos que mostravam criminosos em ação.

“Percebemos que os criminosos não têm medo da justiça ou da polícia, mas sentem vergonha de serem reconhecidos por familiares, amigos, vizinhos ou até por outras vítimas. Quando expostos, pensam duas vezes antes de agir”, afirmou.

Diante do aumento das ocorrências, Hang decidiu tornar público um novo vídeo, mesmo que desta vez borrando os rostos dos criminosos, para mostrar a realidade enfrentada pela rede e cobrar medidas mais eficazes das autoridades.