Casos de furtos e arrombamentos disparam nas lojas da Havan após retirada dos “amostradinhos”

Brasil - A Havan registrou um aumento expressivo nos casos de furtos, arrombamentos e depredações em suas lojas nos últimos meses. Só em setembro foram 64 ocorrências, o que representa quase 50% de todos os delitos de 2025. No acumulado do ano, já são 131 registros.
Segundo o empresário Luciano Hang, o crescimento dos casos ocorreu principalmente após a empresa ser obrigada a retirar do ar os chamados “amostradinhos”, vídeos que mostravam criminosos em ação.
“Percebemos que os criminosos não têm medo da justiça ou da polícia, mas sentem vergonha de serem reconhecidos por familiares, amigos, vizinhos ou até por outras vítimas. Quando expostos, pensam duas vezes antes de agir”, afirmou.
Diante do aumento das ocorrências, Hang decidiu tornar público um novo vídeo, mesmo que desta vez borrando os rostos dos criminosos, para mostrar a realidade enfrentada pela rede e cobrar medidas mais eficazes das autoridades.
“Não podemos permitir que a criminalidade avance sem controle. É preciso endurecer as leis e investir em tecnologia para proteger a população e garantir um Brasil seguro”, destacou.
O empresário reforça ainda o apoio ao Projeto de Lei 3630/2025, da deputada federal Bia Kicis, que prevê medidas mais duras contra a criminalidade. Ele ressaltou que, na Havan, os crimes não passarão impune.
“Mesmo não podendo expor os criminosos, nós estamos de olho. Todas as nossas 184 megalojas contam com um sistema de segurança de última geração, temos uma central 24 horas que acompanha tudo o que acontece em nossas unidades. As pessoas flagradas cometendo crimes são abordadas, identificadas, registramos a ocorrência nos órgãos competentes e processamos. Não damos moleza aos bandidos. Todas são cadastradas em nosso banco de dados e, em qualquer uma das lojas que entrarem, nosso monitoramento é imediatamente alertado”, concluiu o dono da Havan.
Fonte: Assessoria