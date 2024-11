Cascavel: Operação do Exército tenta recuperar armas furtadas

OESTE

PM faz operação contra tráfico e homicídios em Cafelândia e Nova Aurora

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em colaboração com a Polícia Civil de Nova Aurora, desencadeou a Operação “Teia”. O objetivo é reprimir o tráfico de drogas e homicídios ligados a uma organização criminosa que atua na região. A ação resultou no cumprimento […]