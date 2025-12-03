Cascavel e Paraná - Uma mulher foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (3) dentro de sua residência na Rua Rio da Prata, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A vítima, identificada como Clarice Colling, de 43 anos, estava deitada na cama com rigidez cadavérica, o que inicialmente indicava possível morte natural.

A família mencionou que ela tinha problemas de saúde e episódios de depressão, mas a presença de lesões consideradas suspeitas mudou o rumo do atendimento. A Polícia Militar isolou o local, e a Polícia Científica e a Polícia Civil iniciaram as primeiras análises na residência.

Investigação da Morte de Clarice Colling

Diante das inconsistências encontradas, a Delegacia de Homicídios assumiu o caso. O marido de Clarice foi levado para prestar depoimento e relatou que teria dormido no sofá e percebido pela manhã que ela não havia se levantado. Informações levantadas pelos investigadores indicam que o casal discutiu na noite anterior, além da existência de uma lesão antiga no rosto da vítima, conforme avaliação inicial dos peritos.