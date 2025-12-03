Na manhã desta quarta-feira (3), equipes do Samu e da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de óbito na Rua Rio da Prata, no Bairro São Cristóvão. A vítima, uma mulher de 43 anos, foi encontrada sem vida em sua cama, já com sinais de rigidez cadavérica. Familiares relataram que ela enfrentava depressão e tinha histórico de problemas cardíacos. Durante a avaliação inicial, os socorristas perceberam possíveis lesões no corpo, o que motivou o acionamento imediato da polícia. A origem dos ferimentos ainda não foi definida e pode estar ligada a uma queda, ação própria ou outra circunstância não identificada. A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Científica e a Polícia Civil, que assumiram a investigação. O corpo será encaminhado para necropsia, que deverá esclarecer as causas da morte e auxiliar nas apurações - Foto: Luiz Felipe Max
Na manhã desta quarta-feira (3), equipes do Samu e da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de óbito na Rua Rio da Prata, no Bairro São Cristóvão. A vítima, uma mulher de 43 anos, foi encontrada sem vida em sua cama, já com sinais de rigidez cadavérica. Familiares relataram que ela enfrentava depressão e tinha histórico de problemas cardíacos. Durante a avaliação inicial, os socorristas perceberam possíveis lesões no corpo, o que motivou o acionamento imediato da polícia. A origem dos ferimentos ainda não foi definida e pode estar ligada a uma queda, ação própria ou outra circunstância não identificada. A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Científica e a Polícia Civil, que assumiram a investigação. O corpo será encaminhado para necropsia, que deverá esclarecer as causas da morte e auxiliar nas apurações - Foto: Luiz Felipe Max

Cascavel e Paraná - Uma mulher foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (3) dentro de sua residência na Rua Rio da Prata, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A vítima, identificada como Clarice Colling, de 43 anos, estava deitada na cama com rigidez cadavérica, o que inicialmente indicava possível morte natural.

A família mencionou que ela tinha problemas de saúde e episódios de depressão, mas a presença de lesões consideradas suspeitas mudou o rumo do atendimento. A Polícia Militar isolou o local, e a Polícia Científica e a Polícia Civil iniciaram as primeiras análises na residência.

Investigação da Morte de Clarice Colling

Diante das inconsistências encontradas, a Delegacia de Homicídios assumiu o caso. O marido de Clarice foi levado para prestar depoimento e relatou que teria dormido no sofá e percebido pela manhã que ela não havia se levantado. Informações levantadas pelos investigadores indicam que o casal discutiu na noite anterior, além da existência de uma lesão antiga no rosto da vítima, conforme avaliação inicial dos peritos.

O histórico de violência do companheiro, ainda que não relacionado diretamente à vítima, também está sendo considerado. Familiares prestaram depoimento para complementar as apurações. O corpo de Clarice Colling foi encaminhado à Polícia Científica, onde a necropsia deverá apontar se as marcas têm relação com queda, ação própria ou outra circunstância.

Repercussão e Próximos Passos

Conhecida no Centro por sua barraca de espetinho, Clarice era figura conhecida entre moradores da região. As investigações seguem, e o laudo pericial será essencial para esclarecer a causa da morte e orientar os próximos passos da Polícia Civil.

