Cascavel e Paraná - Uma mulher foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (3) dentro de sua residência na Rua Rio da Prata, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A vítima, identificada como Clarice Colling, de 43 anos, estava deitada na cama com rigidez cadavérica, o que inicialmente indicava possível morte natural.
A família mencionou que ela tinha problemas de saúde e episódios de depressão, mas a presença de lesões consideradas suspeitas mudou o rumo do atendimento. A Polícia Militar isolou o local, e a Polícia Científica e a Polícia Civil iniciaram as primeiras análises na residência.
Investigação da Morte de Clarice Colling
Diante das inconsistências encontradas, a Delegacia de Homicídios assumiu o caso. O marido de Clarice foi levado para prestar depoimento e relatou que teria dormido no sofá e percebido pela manhã que ela não havia se levantado. Informações levantadas pelos investigadores indicam que o casal discutiu na noite anterior, além da existência de uma lesão antiga no rosto da vítima, conforme avaliação inicial dos peritos.
O histórico de violência do companheiro, ainda que não relacionado diretamente à vítima, também está sendo considerado. Familiares prestaram depoimento para complementar as apurações. O corpo de Clarice Colling foi encaminhado à Polícia Científica, onde a necropsia deverá apontar se as marcas têm relação com queda, ação própria ou outra circunstância.
Repercussão e Próximos Passos
Conhecida no Centro por sua barraca de espetinho, Clarice era figura conhecida entre moradores da região. As investigações seguem, e o laudo pericial será essencial para esclarecer a causa da morte e orientar os próximos passos da Polícia Civil.
Fonte: SOT