Cascavel: Homem é achado morto com sinais de violência em posto de combustíveis

Cascavel e Paraná - No final da madrugada desta sexta-feira (20), um homem é encontrado morto com sinais de agressão no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. A vítima apresentava ferimentos graves na cabeça, e tudo indica que tenha sido espancada até a morte, com o crânio esmagado por um vaso de planta.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas ao chegarem no local já encontram o homem sem vida. A suspeita inicial é de que a vítima, que estaria em situação de rua, tenha se envolvido em uma briga com outros andarilhos que circulam pela região.

Funcionários do posto de combustíveis localizaram o corpo ao lado de uma das bombas ao chegarem para trabalhar. A Polícia Militar é chamada e realiza o isolamento da área para o trabalho da perícia. A causa da morte, conforme os primeiros levantamentos, é um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE).