Cascavel e Toledo recebem sete viaturas e cinco motos para reforçar a segurança

O aspirante a oficial do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cascavel , Rhuan Marco , disse que o policial mais equipado consegue chegar mais rápido aos locais e proteger os cidadãos. “Temos mais equipamentos e com viaturas e motos, melhorar a qualidade dos atendimentos e coibir ainda mais os crimes”, descreveu ao receber a nova frota.

Cascavel - Chegaram nesta quarta-feira (18) as novas viaturas e motos que foram entregues me cerimônia realizada na terça-feira (17) em Curitiba. Das 400 novas viaturas, sendo 209 motos e 222 carros, que foram adquiridas para reforçar a segurança pública no Estado, Cascavel recebeu três viaturas e cinco motos e Toledo quatro viaturas . Foram investidos R$ 63,2 milhões para a renovação da frota de viaturas.

De acordo com o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo, o tenente-coronel Luiz Fernando Zorzi, os veículos serão destinados para a Rádio Patrulha de Toledo, Marechal e Ouro Verde do Oeste, mas atenderão também ocorrências encaminhadas via telefone 190 e aplicativo da Polícia Militar.

Os veículos fazem parte de um projeto de estruturação das forças de segurança do Estado, com a aquisição de cinco novos helicópteros, embarcações blindadas para monitoramento aquático, viaturas, armas não letais, fuzis e câmeras com inteligência artificial. Somente no ano passado, o orçamento da Segurança Pública chegou a R$ 7 bilhões, o maior valor da história.