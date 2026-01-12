Cascavel e Paraná - Uma lesão corporal registrada na manhã desta segunda-feira (12) mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em um posto de combustíveis na Rua Carlos Gomes, no bairro Maria Luiza, em Cascavel. O caso ocorreu por volta das 8h e chamou atenção pela forma da agressão.

A PM foi chamada para apoiar os bombeiros, que já haviam encaminhado a vítima para atendimento médico. Segundo um funcionário do posto, o homem estava calibrando os pneus de um veículo quando foi surpreendido por um agressor, que o golpeou com um nunchaku na nuca, causando ferimento.

Após a agressão, o autor fugiu a pé, em direção à Unioeste. Ele usava camiseta regata e short. Nenhum dos envolvidos foi localizado pelos policiais no momento da chegada da equipe.