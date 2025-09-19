Casal é preso por tráfico de drogas durante operação policial em Cascavel

Cascavel e Paraná - Uma operação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar (PMPR) resultou, nesta sexta-feira (19), na prisão em flagrante de um casal por tráfico de drogas em Cascavel. A ação foi realizada dentro da Operação Sinergia, com mandados de busca e apreensão expedidos pela 3.ª Vara Criminal da cidade.

As equipes cumpriram os mandados em duas residências na Rua Ararajuba, no bairro Consolata. No primeiro imóvel, nada de ilícito foi encontrado. No segundo, onde morava o casal de 38 e 42 anos, a cadela farejadora do Pelotão de Choque localizou entorpecentes enterrados no quintal.

Prisão e Apreensão de Drogas

Foram apreendidas 39 porções de cocaína (16,22 g), 29 pedras de crack (9,67 g) e uma porção de maconha (13,58 g). Também foram encontrados R$ 50 em dinheiro trocado, dentro da bolsa da mulher.