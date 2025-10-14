Guaraniaçu - Um casal foi preso na tarde desta terça-feira (14), em Guaraniaçu, no Oeste do Paraná, após ser flagrado transportando cerca de 400 quilos de maconha em um Hyundai HB20.

A abordagem aconteceu por volta das 14h20, e os detidos — um homem de 21 anos e uma mulher de 28 anos — foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Guaraniaçu.

Conforme apurado, a droga estava embalada em tabletes e distribuída no interior do veículo. A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização na BR-277, rodovia que corta a região e é frequentemente utilizada para o transporte de entorpecentes.