Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (14), um automóvel foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 177 km/h na BR-163, em Cascavel. O limite de velocidade no trecho é de 110 km/h para carros e motocicletas.

O flagrante ocorreu durante uma operação de radar realizada pela PRF. Em apenas duas horas de fiscalização na BR-163 e na BR-467, cerca de 150 veículos foram registrados acima da velocidade permitida.

Somente em 2025, na área de abrangência da delegacia da PRF em Cascavel, já foram contabilizados 18 mil flagrantes de excesso de velocidade.