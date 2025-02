Carro é arrombado e furtado no pátio do Centro Esportivo Ciro Nardi

Cascavel - Na manhã do último domingo (16), uma internauta teve seu veículo arrombado e furtado dentro do pátio do Centro Esportivo Ciro Nardi, no bairro Ciro Nardi, em Cascavel.

A vítima havia estacionado o carro no local para levar seu filho ao parque e fazer uma caminhada. Ao retornar, encontrou o vidro do automóvel estourado com uma pedra. Percebeu que alguns pertences haviam sido levados (óculos de sol, caixa de carregador do iPod, roupas, bolsa de couro, carteira de couro, carregador do celular, calçado).

Diante da situação, a mulher tentou acionar a Guarda Civil Patrimonial no local, mas não encontrou agentes disponíveis. Sem resposta, entrou em contato com a Polícia Militar, que compareceu à ocorrência e registrou um boletim de ocorrência.

Na manhã desta segunda-feira (17/02), o Portal SOT conversou com o Secretário de Segurança Pública de Cascavel, Coronel Lee, sobre o caso. O secretário reconheceu a defasagem de agentes e informou que a prefeitura está agilizando a contratação dos aprovados no último concurso público.