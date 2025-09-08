Carga de celulares avaliada em cerca de R$ 1 milhão é apreendida pela PRF em Cascavel

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (8), um carregamento de aproximadamente 700 celulares sem procedência fiscal durante uma abordagem na BR-277, em frente ao posto da PRF em Cascavel, no oeste do Paraná.

O motorista, de 26 anos, apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem e, diante da insistência dos policiais, acabou confessando que transportava mercadorias irregulares.

Durante a vistoria, os agentes encontraram os aparelhos eletrônicos na carroceria do automóvel.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde responderá por contrabando.