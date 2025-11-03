Toledo - Na manhã desta segunda-feira (03), policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira (NOE-Fron), em ação de combate ao crime em Toledo/PR, tentaram abordar uma caminhonete, mas o motorista fugiu.

Os policiais realizaram acompanhamento tático e logo após o trevo de Tupãssi, na PR-239, o veículo em fuga capotou, invadiu a faixa contrária e bateu em um carro de passeio.

O condutor do carro atingido não tinha ferimentos, mas foi encaminhado para avaliação médica.