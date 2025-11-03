Toledo - Na manhã desta segunda-feira (03), policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira (NOE-Fron), em ação de combate ao crime em Toledo/PR, tentaram abordar uma caminhonete, mas o motorista fugiu.
Os policiais realizaram acompanhamento tático e logo após o trevo de Tupãssi, na PR-239, o veículo em fuga capotou, invadiu a faixa contrária e bateu em um carro de passeio.
O condutor do carro atingido não tinha ferimentos, mas foi encaminhado para avaliação médica.
Na caminhonete, com identificação falsa de Itaipu, estavam dois homens com uniformes igualmente falsificados. Eles foram presos e permanecem hospitalizados devido a ferimentos decorrentes do acidente.
No interior do veículo havia uma carga de maconha que ficou espalhada pela rodovia. O entorpecente pesou 1.026 kg.
Fonte: PRF