Paraná e Toledo - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (27), cerca de quatro toneladas de agrotóxicos contrabandeados transportados em um caminhão usado para o transporte de leite. O flagrante ocorreu na zona rural de Toledo (PR). Segundo a PRF, os produtos — inseticidas de origem chinesa — foram trazidos ilegalmente do Paraguai.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Operações Especiais da PRF, com apoio do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo. Ao receber ordem de parada, o motorista abandonou o veículo, pulando pela porta do passageiro e fugindo para uma área de mata. Ele ainda não foi encontrado.

Agrotóxicos Contrabandeados

Durante a vistoria, os agentes localizaram diversos pacotes de defensivos agrícolas dentro do tanque do caminhão. O veículo também possuía rádio comunicador, possivelmente usado para contato com outros envolvidos e para monitorar ações policiais ao longo do percurso.