Cascavel e Paraná - Imagens de câmeras de segurança revelam a gravidade do acidente que resultou na morte de um adolescente de 15 anos na manhã desta quinta-feira (16), em Cascavel. As gravações mostram o momento em que o jovem, que trafegava em uma moto elétrica pela ciclofaixa, é atingido por uma caminhonete Chevrolet S10 no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua da Lapa, na região central da cidade.

Imagens: Divulgação

Nas imagens, é possível ver a caminhonete cruzando a via e colidindo diretamente com a moto elétrica. O impacto violento arremessa o adolescente a vários metros de distância, evidenciando a força da batida e a vulnerabilidade dos condutores de veículos leves em áreas de tráfego intenso.

Equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Apesar das tentativas de reanimação, o jovem não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou assistência após o acidente.