Câmara de Cascavel aprova retirada do evento “Jinrou” do calendário oficial

Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Cascavel discutiu e aprovou o Projeto de Lei nº 151/2025, de autoria do vereador Serginho Ribeiro (PSD), durante a 66ª sessão ordinária da atual legislatura. A proposta revoga a Lei Municipal nº 7.008, de 26 de junho de 2019, que incluía no calendário oficial do município o evento “Jinrou – O Encontro das Feras”.

Projeto

Segundo o autor do projeto, o objetivo é retirar do calendário um evento que, além de ter perdido sua relevância pública, está associado a denúncias graves contra seu organizador, que atualmente responde por crimes como estupro de vulnerável, posse de imagens de exploração sexual infantil, ameaça, entre outros.

Durante a sessão, o vereador Everton Guimarães (PMB) manifestou apoio à revogação e destacou que o “Jinrou” não possuía CNPJ nem uma comissão organizadora estruturada, o que inviabilizou sua continuidade após a prisão do responsável. Ele também apontou a ausência de uma organização formal como um entrave para a realização de novas edições do evento.