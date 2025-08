Cães da PCPR auxiliam na apreensão de 5,7 toneladas de drogas em 2025

Paraná - O Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Polícia Civil do Paraná (PCPR) ajudou a retirar 5,7 toneladas de drogas de circulação no primeiro semestre do ano, causando um prejuízo de R$ 61,3 milhões ao tráfico. Nesse período a unidade esteve presente em 382 ocorrências – uma média de duas ações diárias – que resultaram na prisão de 231 pessoas envolvidas em crimes.

O NOC, pertencente à Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), possui cães de faro treinados para detectar drogas, armas e munições. As seis unidades do NOC estão distribuídas entre Curitiba, Pato Branco, Cascavel, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu. Todas elas são equipadas com viaturas adaptadas para o transporte dos animais, o que permite que eles prestem apoio a operações policiais em todo o Paraná. Atualmente, 15 cães compõem o efetivo, entre eles estão os K9 Faruk e Becky.

“Completamos 14 anos de atuação do NOC e o binômio – policial e cão – tem se mostrado um excelente instrumento para as operações policiais. Com eles, conseguimos reduzir o tempo de exposição dos agentes a ambientes hostis e também aumentar a eficácia das buscas, pois conseguem localizar itens ilícitos onde quer que estejam escondidos”, destacou a delegada-chefe da Denarc, Ana Cristina Ferreira.

Atuação dos Cães K9 Faruk e Becky

O cão Faruk atuou na localização da segunda maior carga de haxixe já apreendida no País e a maior do Paraná. Durante uma fiscalização de rotina, seu faro apurado indicou um caminhão no qual estavam escondidos mais de 700 quilos da droga, avaliada em R$ 50 milhões. A ação foi registrada em 1º de junho, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Já Becky foi responsável por encontrar, no mês de abril, 2,5 quilos de skunk que estavam escondidos em um carro apreendido no pátio da delegacia de Clevelândia. A droga não havia sido localizada durante a apreensão, mas o cão de faro, mesmo em um momento de folga, identificou que o ilícito estava ocultado sob os paralamas do veículo.

Apreensões e Impacto no Crime Organizado

Somente este ano, 4,9 toneladas de maconha, avaliadas em R$ 9,9 milhões foram apreendidas pelo Núcleo. O montante já é 128% maior do que o registrado durante todo o ano passado, quando a unidade apreendeu 2,1 toneladas da droga. Entre as drogas sintéticas, o ecstasy foi a mais localizada pelos cães. Até o mês de junho, eles ajudaram a tirar de circulação 3.127 unidades do entorpecente no Paraná, 433% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando 586 unidades foram apreendidas.