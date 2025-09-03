"Bilhete premiado": Polícia prende trio que deixou R$ 100 mil de prejuízo para idosa no Paraná

São José dos Pinhais - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas com idades entre 24 e 54 anos, pelo crime de estelionato. A ação foi realizada nesta quarta-feira (3), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o delegado Thiago Mendes, a vítima, uma mulher de 63 anos, foi enganada por meio de bilhetes falsos supostamente premiados, sofrendo um prejuízo de cerca de R$ 100 mil. “Durante as buscas foram apreendidos bilhetes falsos, roupas utilizadas pelos estelionatários e aparelhos celulares”, completou. Veja abaixo o vídeo com os detalhes do caso.

Na residência de um dos investigados, que já possui antecedentes criminais, foram encontrados maconha, balança de precisão e materiais para embalagem de drogas. O suspeito também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Todos os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da justiça.