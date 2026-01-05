Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2026, realizada entre terça-feira (30/12) e domingo (04/01), nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 107 acidentes, resultando em 121 feridos e sete mortes.
Os acidentes ocorreram de forma mais concentrada nos dias de maior fluxo de veículos, como quinta-feira e o final de semana. As principais ocorrências foram saídas de pista, colisões traseiras e tombamentos.
As principais causas apontadas para os acidentes foram a falta de reação do condutor ou reação tardia, além de fatores como falta de distância de segurança, ingestão de álcool, velocidade incompatível e, novamente, o uso de bebidas alcoólicas.
Durante a operação, seis acidentes resultaram em morte, totalizando sete vítimas fatais. As ocorrências ocorreram de forma equilibrada entre trechos retos e curvos, com predominância de pista simples. Colisões causaram cinco das sete mortes, enquanto os outros casos envolveram tombamento e capotamento. A maioria dos acidentes ocorreu em pista seca.
Em comparação com a Operação Ano Novo 2025, a PRF registrou 120 acidentes, com 143 feridos e oito mortes.
Acidentes com óbitos nas rodovias federais paranaenses – 30/12 a 04/01
|Data
|Hora
|BR
|Município
|Tipo de acidente
|Traçado
|Condição da pista
|Mortes
|02/01/2026
|11:30
|376
|Guairaçá
|Colisão transversal
|Reta
|Molhada
|1
|03/01/2026
|20:25
|163
|Capanema
|Colisão traseira
|Reta
|Seca
|1
|03/01/2026
|21:57
|373
|Ponta Grossa
|Colisão frontal
|Reta
|Seca
|1
|04/01/2026
|08:00
|277
|Prudentópolis
|Colisão frontal
|Curva
|Seca
|2
|04/01/2026
|17:00
|277
|Guarapuava
|Tombamento
|Curva
|Seca
|1
|04/01/2026
|19:35
|163
|Capitão Leônidas Marques
|Capotamento
|Curva
|Seca
|1
|Total
|7
Fonte: PRF