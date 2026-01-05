Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2026, realizada entre terça-feira (30/12) e domingo (04/01), nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 107 acidentes, resultando em 121 feridos e sete mortes.

Os acidentes ocorreram de forma mais concentrada nos dias de maior fluxo de veículos, como quinta-feira e o final de semana. As principais ocorrências foram saídas de pista, colisões traseiras e tombamentos.

As principais causas apontadas para os acidentes foram a falta de reação do condutor ou reação tardia, além de fatores como falta de distância de segurança, ingestão de álcool, velocidade incompatível e, novamente, o uso de bebidas alcoólicas.