Saiba tudo sobre a Operação Ano Novo da PRF, com registros de 107 acidentes e 121 feridos nas rodovias do Paraná - Foto: PRF

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2026, realizada entre terça-feira (30/12) e domingo (04/01), nas rodovias federais do Paraná. Foram registrados 107 acidentes, resultando em 121 feridos e sete mortes.

Os acidentes ocorreram de forma mais concentrada nos dias de maior fluxo de veículos, como quinta-feira e o final de semana. As principais ocorrências foram saídas de pista, colisões traseiras e tombamentos.

As principais causas apontadas para os acidentes foram a falta de reação do condutor ou reação tardia, além de fatores como falta de distância de segurança, ingestão de álcool, velocidade incompatível e, novamente, o uso de bebidas alcoólicas.

Durante a operação, seis acidentes resultaram em morte, totalizando sete vítimas fatais. As ocorrências ocorreram de forma equilibrada entre trechos retos e curvos, com predominância de pista simples. Colisões causaram cinco das sete mortes, enquanto os outros casos envolveram tombamento e capotamento. A maioria dos acidentes ocorreu em pista seca.

Em comparação com a Operação Ano Novo 2025, a PRF registrou 120 acidentes, com 143 feridos e oito mortes.

Acidentes com óbitos nas rodovias federais paranaenses – 30/12 a 04/01

DataHoraBRMunicípioTipo de acidenteTraçadoCondição da pistaMortes
02/01/202611:30376GuairaçáColisão transversalRetaMolhada1
03/01/202620:25163CapanemaColisão traseiraRetaSeca1
03/01/202621:57373Ponta GrossaColisão frontalRetaSeca1
04/01/202608:00277PrudentópolisColisão frontalCurvaSeca2
04/01/202617:00277GuarapuavaTombamentoCurvaSeca1
04/01/202619:35163Capitão Leônidas MarquesCapotamentoCurvaSeca1
Total7

Fonte: PRF

