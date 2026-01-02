Balanço: Delegacia da Mulher de Cascavel realizou 744 prisões em flagrante em 2025

Cascavel - A Delegacia da Mulher de Cascavel divulgou, nesta sexta-feira (2), o balanço dos atendimentos realizados ao longo do ano de 2025. Os dados reforçam a atuação da unidade no acolhimento, orientação e proteção de mulheres vítimas de violência no município.

Entre janeiro e dezembro de 2025, foram registrados 1.857 procedimentos na delegacia. No mesmo período, 1.297 medidas protetivas de urgência foram encaminhadas ao Poder Judiciário, instrumento considerado essencial para garantir proteção imediata às vítimas e evitar a reincidência da violência.

No campo investigativo, a delegacia instaurou 1.479 inquéritos policiais, dos quais 1.210 foram devidamente relatados e encaminhados ao Judiciário, demonstrando o empenho da equipe em dar respostas efetivas às ocorrências registradas.