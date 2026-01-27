Avô é indiciado por estupro de vulnerável contra a própria neta em Cascavel

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por intermédio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, deu cumprimento, na data de hoje, a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 70 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua neta, de 7 anos de idade.

O investigado foi localizado em sua residência, na zona rural do município, e conduzido à Cadeia Pública de Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça.

Na data de hoje o investigado foi interrogado, o inquérito policial foi concluído e ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 8 a 15 anos.