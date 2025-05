Assalto com reféns em residência termina com veículos e celular recuperados pela Polícia Militar em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (15), por volta das 19h, uma residência localizada na Rua Pedro M Neto, no bairro Santa Felicidade, foi alvo de um roubo agravado que mobilizou diversas forças de segurança pública em Cascavel. De acordo com a Polícia Militar, dois homens — um armado com uma pistola e outro com uma faca — invadiram a casa, renderam as pessoas presentes, amarraram as vítimas com cordas e as trancaram em um quarto.

Durante o assalto, foram levados um celular Iphone 16, dois celulares Iphone 15, R$ 1.000,00 em dinheiro, 200 dólares em espécie, um tablet Xiaomi, um computador Macbook e uma corrente de ouro. Além dos bens pessoais, os assaltantes também roubaram dois veículos: um Ford Focus preto e um Renault Megane bege, que estariam carregados com mercadorias adquiridas no Paraguai.

Após o crime, equipes especializadas iniciaram buscas pelos itens roubados. A equipe CHOQUE localizou o Iphone 16 próximo à UOPECCAN, no bairro Santa Cruz, com uma senhora que relatou ter encontrado o aparelho na rua. Na mesma região, policiais do 6º BPM localizaram o Ford Focus abandonado na Rua Nhambiquaras.