Apreensão milionária em Cascavel: Celulares contrabandeados estavam escondidos em barris de chopp

Cascavel - Em mais uma ofensiva da Operação Protetor, uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e o Núcleo de Operações da Polícia Federal de Cascavel resultou na apreensão de um carregamento milionário de celulares contrabandeados na noite desta quarta-feira (18), na BR-277, nas proximidades da entrada de Cascavel.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais identificaram um caminhão VW 8-120 de cor branca, que trafegava em alta velocidade e com as lanternas traseiras apagadas, no sentido Foz do Iguaçu x Cascavel. A atitude suspeita levou a equipe a realizar o acompanhamento do veículo até o posto Pampa, onde foi feita a abordagem.

O condutor, um homem de 33 anos, morador de Foz do Iguaçu, não possuía nada de ilícito consigo. No entanto, a carga do caminhão, composta por barris de chopp aparentemente vazios, levantou suspeitas. Durante a revista, os policiais notaram sinais de adulteração nos vasilhames. Questionado, o motorista afirmou não ter acompanhado o carregamento do caminhão.