Apreensão de quase 3 toneladas de maconha é registrada pela PRF

Paraná - Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último sábado (13), quase três toneladas de maconha transportadas em um caminhão carregado com papelão, em Francisco Alves (PR). Dois homens, de 51 e 36 anos, foram presos.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram os documentos do veículo e constataram contradições nas informações fornecidas pelos ocupantes. Diante do nervosismo apresentado, a equipe iniciou a vistoria e o condutor acabou confessando que havia maconha escondida na carga.

Na conferência, os policiais abriram o compartimento do semirreboque e encontraram diversos fardos de droga sobre a carga de papel reciclável. Após a pesagem, o material totalizou 2.789 quilos de maconha. Também foram apreendidos quatro telefones celulares.