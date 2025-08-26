Após perseguição, PRF apreende carro carregado com 362 kg de maconha no distrito de Jotaesse

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (26), 362 quilos de maconha durante uma ação na PR486, distrito de Jotaesse, em Cascavel (PR).

Agentes do Núcleo de Operações Especiais da PRF avistaram um veículo VW/Polo que aparentava estar carregado. Ao dar ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga.

A perseguição se estendeu por aproximadamente 3 quilômetros, até que o condutor abandonou o carro em uma plantação e tentou fugir a pé pela mata. No entanto, ele foi alcançado e detido pelos policiais.