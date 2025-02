Adolescente indígena é assassinada em Guaíra

Guaíra - No início da noite de ontem (20), uma adolescente indígena de 17 anos foi assassinada a golpes de faca por um idoso de 67 anos não indígena, em uma aldeia localizada perto do bairro da eletrosul, no município de Guaíra.

Após imediato cerco e perseguição policial, efetuado por todas as forças policiais (Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado do Paraná e Guarda Municipal de Guaíra), o suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Lá, foi lavrado um auto de prisão em flagrante, tendo sido indiciado pelo crime de feminicídio (artigo, 121-A, §1º, I, do Código Penal).

O suspeito alegou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. E, porque não haja relação com conflito fundiário entre indígenas e não indígenas, o caso será encaminhado à Justiça do Estado do Paraná.