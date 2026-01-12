Adolescente envolvido em assalto já tinha danificado viatura da GM em outra ocasião

Cascavel - No final da tarde de sexta-feira (9), dois adolescentes, de 14 e 17 anos, cometeram um assalto a uma loja de eletrônicos na Rua São Paulo, esquina com a Avenida Assunção, no Centro de Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

A dupla foi surpreendida por uma equipe da Guarda Municipal que passava pelo local e iniciou uma perseguição. Com apoio da Polícia Militar, os jovens foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil. Os celulares subtraídos no assalto foram recuperados.

Conforme a GM, a motocicleta usada pelos assaltantes era produto de furto. Durante o crime, um deles portava uma arma de fogo e chegou a tentar atirar contra um funcionário. Felizmente a arma falhou. O trabalhador foi até a delegacia para prestar depoimento e registrar o caso.