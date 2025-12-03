Paraná e Santa Helena - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em ação conjunta com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Federal (PF), apreendeu quase quatro toneladas de maconha e prendeu dois homens e uma mulher em uma operação integrada realizada na área rural de Santa Helena. A ocorrência se estendeu da segunda-feira até a madrugada desta quarta-feira (3) e resultou em um prejuízo estimado de R$ 7,6 milhões ao crime organizado.

Durante diligências realizadas ao longo do dia, as equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON – PMPR), do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE – PCPR) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM – PF) identificaram duas residências utilizadas como depósitos para armazenamento de entorpecentes. Nos dois endereços, foram encontrados diversos fardos de maconha prensada prontos para distribuição.

Apreensão de Maconha e Prisões em Santa Helena

Em um dos imóveis, os policiais localizaram aproximadamente 3 toneladas de maconha, além de um veículo VW Gol amarelo, utilizado para o transbordo da droga. Dois homens, de 33 e 18 anos, foram encontrados no local. Também foram apreendidas duas motocicletas, entre elas uma Honda CB 300R com alerta de furto.