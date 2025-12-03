Paraná e Santa Helena - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em ação conjunta com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Federal (PF), apreendeu quase quatro toneladas de maconha e prendeu dois homens e uma mulher em uma operação integrada realizada na área rural de Santa Helena. A ocorrência se estendeu da segunda-feira até a madrugada desta quarta-feira (3) e resultou em um prejuízo estimado de R$ 7,6 milhões ao crime organizado.
Durante diligências realizadas ao longo do dia, as equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON – PMPR), do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE – PCPR) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM – PF) identificaram duas residências utilizadas como depósitos para armazenamento de entorpecentes. Nos dois endereços, foram encontrados diversos fardos de maconha prensada prontos para distribuição.
Apreensão de Maconha e Prisões em Santa Helena
Em um dos imóveis, os policiais localizaram aproximadamente 3 toneladas de maconha, além de um veículo VW Gol amarelo, utilizado para o transbordo da droga. Dois homens, de 33 e 18 anos, foram encontrados no local. Também foram apreendidas duas motocicletas, entre elas uma Honda CB 300R com alerta de furto.
Simultaneamente, no segundo endereço vistoriado, foi localizada uma mulher, de 22 anos, em uma casa onde havia vários fardos de maconha. Após a pesagem, o volume totalizou 718,9 kg do entorpecente. Somadas as apreensões nos dois imóveis, a droga alcançou 3,7 toneladas.
Detalhes da Operação Integrada
Diante dos fatos, os três envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os veículos e todo o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.
Fonte: AEN