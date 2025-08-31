Acidente na BR-277 deixa oito feridos

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (31) na BR-277, no perímetro urbano de Cascavel, próximo ao Km 589. A colisão envolveu um Chevrolet Agile, que capotou após o impacto, e um Audi A3, cuja parte frontal ficou completamente destruída.

Com a violência da batida, pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Entre os ocupantes, estava um bebê de apenas 3 meses, que precisou de atendimento imediato.

Equipes do Siate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas. O trabalho contou ainda com o apoio do Samu e da concessionária EPR Iguaçu, que auxiliaram tanto no resgate quanto na sinalização da rodovia para evitar novos acidentes.