Acidente com ônibus de banda deixa um morto e sete feridos

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 3h40 da madrugada deste domingo (16) na rodovia BR-158, em Pato Branco. A ocorrência envolveu um ônibus da banda Planeta Som e um automóvel Honda HR-V com placas de Enéas Marques. O saldo foi de um morto e sete feridos.

De acordo com as primeiras informações, o impacto inicial ocorreu quando os dois veículos colidiram na rodovia. No automóvel, o condutor não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. A passageira que o acompanhava sofreu lesões e precisou de atendimento.

O ônibus transportava sete ocupantes e seguia de Pato Branco para o próximo compromisso da banda, no município de Quilombo. Com o impacto, o coletivo saiu da pista, desceu um barranco, atravessou um estacionamento em frente a algumas empresas, atingiu um muro e acabou colidindo também contra um veículo que estava parado no local.

No momento em que as equipes chegaram, por volta das 5h35, o motorista do ônibus — que também é o proprietário da banda — e sua esposa permaneciam presos às ferragens. Ambos estavam conscientes, segundo relato dos socorristas. O motorista apresentava a perna presa, e a confirmação de possíveis fraturas dependeria do término do desencarceramento.