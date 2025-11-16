Acidente com ônibus de banda deixa um morto e sete feridos

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 3h40 da madrugada deste domingo (16) na rodovia BR-158, em Pato Branco. A ocorrência envolveu um ônibus da banda Planeta Som e um automóvel Honda HR-V com placas de Enéas Marques. O saldo foi de um morto e sete feridos.
De acordo com as primeiras informações, o impacto inicial ocorreu quando os dois veículos colidiram na rodovia. No automóvel, o condutor não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. A passageira que o acompanhava sofreu lesões e precisou de atendimento.
O ônibus transportava sete ocupantes e seguia de Pato Branco para o próximo compromisso da banda, no município de Quilombo. Com o impacto, o coletivo saiu da pista, desceu um barranco, atravessou um estacionamento em frente a algumas empresas, atingiu um muro e acabou colidindo também contra um veículo que estava parado no local.
No momento em que as equipes chegaram, por volta das 5h35, o motorista do ônibus — que também é o proprietário da banda — e sua esposa permaneciam presos às ferragens. Ambos estavam conscientes, segundo relato dos socorristas. O motorista apresentava a perna presa, e a confirmação de possíveis fraturas dependeria do término do desencarceramento.
Atendimento imediato e resgate das vítimas
Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual e ambulâncias da concessionária EPR atuaram simultaneamente no resgate. Os demais ocupantes do ônibus, incluindo músicos da banda, sofreram ferimentos leves.
Moradores da região também foram surpreendidos pelo acidente. A residência atingida pelo ônibus pertence a uma moradora identificada como Dona Lúcia, que relatou ter acordado assustada com o forte estrondo que sacudiu a casa. Segundo ela, a colisão danificou a parede da residência, uma árvore e um carro que estava estacionado. A família chamou socorro imediatamente após ouvir os pedidos de ajuda vindos do local.
Investigação e apuração do acidente
O trânsito na PR-158 ficou lento, fluindo apenas por uma das laterais enquanto o atendimento seguia em andamento. A ocorrência segue em investigação para apurar as causas da colisão.
Via: SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Abel Silvério/Olho Vivo