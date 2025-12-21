Ação integrada apreende quase 300 quilos de entorpecentes na BR-277 na região de Céu Azul

Céu Azul - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), núcleo de Foz do Iguaçu, em operação conjunta com a Polícia Militar realizou a apreensão de aproximadamente 291 quilos de drogas, entre maconha, capulho e haxixe, na madrugada deste domingo (21). A ação resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de dois veículos utilizados na logística do tráfico.

A investida policial teve início após o recebimento de informação de que uma caminhonete Chevrolet S10 e um Honda HR-V, ambos de cor branca, seriam utilizados para o transporte de ilícitos. Após monitoramento tático, as equipes identificaram o momento em que os veículos iniciaram o deslocamento pela rodovia BR-277.

A abordagem principal ocorreu no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Céu Azul, onde a caminhonete S10 foi interceptada. No interior do veículo, foram detidos um homem de 35 anos e uma mulher de 37 anos, que confirmaram o transporte das drogas. Simultaneamente, com apoio de equipes da Polícia Militar, o veículo Honda HR-V foi abordado em Santa Tereza do Oeste. O condutor deste segundo automóvel, um homem de 34 anos, confessou que atuava como “batedor”, monitorando a presença policial na rodovia para garantir a passagem da carga.