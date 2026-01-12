Ação da ROTAM localiza prensa usada no preparo de drogas em Cascavel

Cascavel e Paraná - A manhã desta segunda-feira (12) trouxe novos desdobramentos de uma ocorrência policial iniciada no fim da tarde de domingo (11), em Cascavel. A Polícia Militar, por meio da equipe da ROTAM, deu continuidade às diligências após uma apreensão significativa de drogas e arma de fogo durante uma fiscalização de rotina no bairro Cascavel Velho.

Na abordagem, um homem de 36 anos foi preso com uma pistola calibre .380 e aproximadamente 2,867 quilos de cocaína. A partir da ocorrência, os policiais intensificaram as buscas para identificar locais envolvidos na preparação e distribuição do entorpecente no município. As investigações levaram à localização de uma prensa utilizada para acondicionar a droga em pinos, formato comum na comercialização. O equipamento foi encontrado em um imóvel no Bairro Universitário, onde também foram apreendidas porções de capulho, maconha, cocaína, cafeína e diversos materiais usados no preparo das substâncias.