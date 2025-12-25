Cascavel e Paraná - Uma ação da Polícia Militar, por meio da equipe RPA, resultou na prisão de três homens, na apreensão de três menores, na retirada de motocicletas irregulares de circulação e na apreensão de drogas, na tarde de terça-feira (24), no bairro Cascavel Velho, em Cascavel.

A ocorrência teve início por volta das 15h53, após a Central da PM receber diversas denúncias de direção perigosa envolvendo motociclistas na região da rua Hermes da Fonseca. Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o local para averiguação.

No endereço indicado, os policiais flagraram dois indivíduos em uma motocicleta com escapamento adulterado, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Também foram encontradas várias motocicletas estacionadas na via pública, com os motores ainda quentes, além de forte odor de maconha.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir para o interior da residência, sendo contido pelos policiais. Em revista pessoal, foi localizada com um homem maior de idade uma porção de maconha, com cerca de 8 gramas.

Diante do odor da droga, da presença de menores e da confirmação do uso de entorpecentes, a equipe realizou buscas na residência. Sobre a mesa da cozinha foram encontradas outras porções de maconha e, posteriormente, mais entorpecentes escondidos em cobertores no quarto. O suspeito informou que a droga seria comercializada apenas entre conhecidos.