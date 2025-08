Ação conjunta da PRF e PMPR resulta na apreensão de 1,2 tonelada de maconha

Assis Chateaubriand e Paraná - Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de 1.277,58 quilos de maconha na noite de domingo (3), em Assis Chateaubriand, na região oeste do estado.

A ação teve início após a identificação de um comboio suspeito formado por três veículos que se deslocavam pela PR-239. Ao receberem ordem de parada, os condutores ignoraram a sinalização e tentaram fugir, trafegando em alta velocidade e colocando em risco os demais usuários da via. Durante o acompanhamento tático, uma das caminhonetes acessou uma estrada rural e foi abandonada pelo motorista, que tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. O homem, de 28 anos, transportava 792,75 quilos de maconha. No veículo, também foram constatados sinais de adulteração no chassi e no motor.

Detalhes

Na mesma operação, outros dois veículos foram abordados por equipes da PMPR. Em um deles, um carro que atuava como batedor, estavam três ocupantes: um homem de 26 anos, a namorada dele, de 23 anos, e a cunhada, de 31 anos. No terceiro veículo, também carregado com 484,83 quilos de maconha, foi constatada a participação do marido da mulher de 31 anos, o homem preso anteriormente, o que confirmou a relação entre os quatro por vínculos familiares. Os envolvidos disseram que viajavam em comboio desde Toledo (PR) com destino a São Paulo (SP).