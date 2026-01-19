Cascavel, Paraná e Santa Tereza do Oeste - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Cascavel resultou na apreensão de uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas na tarde deste domingo (18), por volta das 16h56, na BR-277. A operação contou com equipes da Patrulha Rural, RPA de Santa Teresa do Oeste, Guarda Municipal e apoio do BPMOA, com a aeronave Falcão 13.

Apreensão de mercadorias contrabandeadas

Após informações repassadas pelo BPMOA, as equipes abordaram um ônibus de turismo e realizaram buscas no bagageiro, onde localizaram diversas malas contendo eletrônicos, celulares e anabolizantes oriundos do Paraguai. Entre os materiais apreendidos estavam 384 iPhones e vários volumes de anabolizantes, parte deles escondida dentro de uma caixa de som.