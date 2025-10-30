Cascavel e Paraná - Uma ação conjunta da Polícia Federal de Cascavel e do Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de um caminhão bitrem com 288 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (30). A abordagem ocorreu em um posto de combustível às margens da BR-467, na entrada de Cascavel, após denúncia anônima sobre o transporte de drogas.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam o nervosismo do motorista e sentiram o odor de maconha ao abrir a cabine. A droga estava escondida sobre a cama do compartimento interno do veículo, que também transportava farelo de soja com destino ao Porto de Paranaguá, no litoral do estado.

Detalhes da Operação e Prisão

De acordo com a polícia, o caminhão saiu de Dourados (MS) e os entorpecentes foram carregados em Mundo Novo, na mesma região. O motorista confessou que receberia entre R$ 25 mil e R$ 30 mil pelo transporte da carga ilícita.