A caminho da ceia de Natal, jovem é atingida por tiro na cabeça em ação da PRF

OESTE

PC, PM e GM prendem oito durante operação contra o tráfico de drogas em Toledo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Guarda Municipal de Toledo, prendeu oito pessoas durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (19) com foco no combate ao tráfico de drogas no município. As investigações identificaram duas associações criminosas atuantes no tráfico de crack e […]