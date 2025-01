3ª vítima: menina de três anos morre por envenenamento no Piauí

BRASIL – Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) a terceira vítima de envenenamento de uma família na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí. Lauane da Silva, de três anos, estava internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), desde a última quarta-feira (1º), após comer arroz envenenado com uma substância tóxica.

De acordo com o laudo da Polícia Científica do Piauí, foi confirmada a presença de terbufós, um pesticida tóxico, conhecido como “chumbinho”, no organismo das vítimas.

Chumbinho

O delegado Abimael Silva, responsável pela investigação do envenenamento, confirmou à Agência Brasil que a substância foi encontrada na comida.

“O laudo confirmou que no arroz foi encontrada a substância ativa, o terbufós, que pode ser encontrada no chumbinho também,” disse Silva.

Substância agrotóxica, o terbufós tem a comercialização proibida no Brasil para uso doméstico.

Ela tem o uso permitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em lavouras de cana-de-açúcar, amendoim, feijão, entre outras, como forma de controle pragas, como ratos.

O veneno age paralisando o sistema nervoso, causando a morte rápida das pragas. Quando utilizado de forma errada, o veneno pode matar também seres humanos e animais.

O arroz envenenado foi consumido pela família durante o almoço e foi feito com sobras do Réveillon.

Envenenamento

No total, nove pessoas da família foram afetadas pelo veneno. Ao passarem mal, as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda).

O primeiro óbito foi de Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, que morreu ainda na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A segunda, Igno Davi da Silva, 1 ano e 8 meses, morreu pouco depois de dar entrada no hospital.