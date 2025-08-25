3ª Esfaep inicia Curso de Sargentos 2025 turma II em Cascavel

Cascavel - A 3ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças (EsFAEP) deu início nesta segunda-feira (25) ao Curso de Sargentos 2025 turma II. Ao todo, 24 policiais militares integram a turma, que constitui um pelotão.

A aula inaugural foi conduzida pelo 2º Tenente QORR PM Pinheiro, que compartilhou sua trajetória na Polícia Militar do Paraná. Em sua fala, destacou os desafios enfrentados pela corporação em décadas passadas e reforçou a importância da motivação e da resiliência no caminho que os sargentos irão trilhar.

Com duração de cerca de três meses, a formação contempla disciplinas voltadas à atuação prática e de liderança, como Primeira Intervenção em Crises, Atendimento Pré-Hospitalar Policial, Direito Processual Penal Militar Aplicado, Gestão de Processos, entre outras.

Para o comandante da 3ª Esfaep, Capitão Tavares, a realização do curso em Cascavel representa um marco na descentralização da formação policial no Estado.